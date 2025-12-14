Garbagnate Luinetti firma il grande show Sinfonie d’Acqua

A Garbagnate, Daniele Luinetti si distingue con il grande spettacolo “Sinfonie d’Acqua”. L'evento, firmato dal noto titolare locale, promette emozioni e suggestioni uniche, confermando il talento e l'impegno di Luinetti nel creare esperienze coinvolgenti e spettacolari per la comunità.

. C’è la firma del garbagnatese Daniele Luinetti, titolare della luinetti.it, dietro a “Sinfonie d’Acqua”, l’evento che il 21 dicembre nell’AcquaHub di Monza porterà in vasca atleti di livello mondiale di nuoto sincronizzato, come Gemma Galli e Giorgio Minisini, con i ragazzi affetti da disabilità intellettiva del Progetto . Ilnotiziario.net Garbagnate, Luinetti firma il grande show “Sinfonie d’Acqua” - C’è la firma del garbagnatese Daniele Luinetti, titolare della luinetti. ilnotiziario.net

