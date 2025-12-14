Garattini dice no a carne rossa e burro? Vivere una vita troppo morigerata è anche triste | a Natale si può trasgredire per pranzo o cenone | così Matteo Bassetti

Il dibattito sulle scelte alimentari e lo stile di vita si accende con le recenti dichiarazioni di Silvio Garattini, che invita a limitare carne rossa, burro e alcol. Matteo Bassetti risponde sottolineando che vivere troppo morigerati può risultare triste, e che a Natale si può concedersi qualche trasgressione durante pranzi e cenoni, mantenendo comunque un equilibrio.

Il professor Matteo Bassetti ha commentato i consigli del professor Silvio Garattini che ha consigliato di evitare carne rossa, burro e l’alcol. “È giusto dare il messaggio che una corretta alimentazione migliora la nostra vita, – ha detto il direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova all’ Adnkronos Salute – ma si deve evitare di essere troppo rigidi. Perché poi il rischio è che non si rispetti nessuna regola. E ancora: “Ci vogliono invece alcune ‘nome’ semplici, dicendo alle persone che vanno evitati alcuni cibi, che si deve fare movimento, come dice sempre Garattini, che si deve evitare l’abuso di alcuni cibi”. Ilfattoquotidiano.it

