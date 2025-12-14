Gara concreta e ‘sporca’ quando serviva

Una vittoria arrivata al fotofinish, fondamentale per risollevare il morale dopo un periodo difficile. La partita si è rivelata dura e intensa, con molte occasioni da entrambe le parti, ma solo al 90° è arrivato il gol decisivo. Un risultato che dimostra l’importanza di perseverare anche nelle sfide più combattute.

Una vittoria che ci voleva, anche per lasciarsi alle spalle un periodo più sfortunato che altro. Un successo anche con un pizzico di apprensione, perchè la partita nonostante le tante occasioni ha dovuto aspettare il novantesimo per chiudersi definitivamente a favore dei gialli. Andrea Sottil sottolinea la superiorità dei canarini con i numeri: "Ventotto tiri in porta, dieci nello specchio, vedete voi. Oggi volevamo smettere di raccogliere solo complimenti, ci servivano i punti, non dimentichiamo che abbiamo giocato sul campo di una squadra che viene da una finale playoff. Giocare qui non è semplice, la squadra ha strameritato la vittoria. Ilrestodelcarlino.it U17 ECCELLENZA Buona vittoria esterna a Pesaro per la Stamura, che supera il Bramante 72-65 al termine di una gara combattuta e sempre in equilibrio. Prestazione concreta dei biancoverdi, guidati dal contributo offensivo di: • Filippo Papale – 24 punti - facebook.com facebook © Ilrestodelcarlino.it - "Gara concreta e ‘sporca’ quando serviva"