furto di rame a rate due ladri acciuffati dai ghisa

Due ladri sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver tentato un furto di rame in più fasi nel quartiere Niguarda. La loro operazione, già iniziata con successo nel deposito di via Val d’Ossola, è stata interrotta grazie all’attenzione della direttrice, che ha notato dettagli sospetti. L’intervento ha portato alla cattura dei responsabili, sventando ulteriori tentativi.

Un furto a rate. Congegnato in due fasi, che erano già state portate a termine al nido di via Val d’Ossola, al quartiere Niguarda: mercoledì 10 dicembre la direttrice ha notato una fila apparentemente inspiegabile di viti e bulloni lungo i muri esterni. A spiegarla è arrivata la manutenzione del Comune: qualcuno aveva rubato l’intera copertura del tetto in lamierato di rame. Mille metri quadri, doveva per forza esser stata portata via con un autocarro, hanno ragionato gli agenti della Polizia locale, che nelle stesse ore avevano ricevuto dalla scuola dell’infanzia di via Gatti, che fa parte dello stesso Istituto compensivo Arbe Zara, la segnalazione della sparizione delle viti di sostegno da un pezzo del tetto di rame che, però, era ancora là. Ilgiorno.it

