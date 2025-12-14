furrer salva il lecco il lumezzane sogna tre pali per i lariani

Il Lecco sfiora la vittoria in trasferta contro il Lumezzane, colpendo tre pali ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La partita termina 1-1, regalando emozioni e occasioni da entrambe le parti davanti a un pubblico di circa mille spettatori. Furrer si distingue salvando i biancazzurri, mentre il Lumezzane mantiene vive le speranze di classifica.

Il Lecco gioca, colpisce tre pali, ma alla fine deve accontentarsi dell’1-1 a Lumezzane, davanti ad un migliaio di spettatori. Nei primi minuti le due squadre si studiano, ma al 13’ Tanco perde palla, Caccavo ringrazia e fulmina Furlan, in uscita disperata: il Lumezzane è avanti. Il Lecco reagisce e al 18’ Mallamo sfiora il palo alla destra di Drago. Al 36’ occasionissima per Kritta, ma il suo tiro è alto. Crescono gli ospiti. Al 41’ azione concitata dentro l’area, testa di Tanco, respinta di Caccavo sulla linea e capocciata di Romani che si stampa sul palo. È il preludio al gol del pari che arriva al 44’ quando Sipos allarga a sinistra per Furrer, gran controllo e tiro di destro che non lascia scampo a Drago. Sport.quotidiano.net

