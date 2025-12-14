Furgone a fuoco al bar Due intossicati lievi

Un incendio ha coinvolto un furgone vicino a un bar, causando due lievi intossicazioni. L’ipotesi più probabile è un corto circuito nell’impianto di riscaldamento del veicolo, datato e quindi più suscettibile a problemi. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il maggiore indiziato è l’impianto di riscaldamento del furgone. Il fatto che il mezzo fosse datato, avrebbe cioè agevolato un corto circuito in grado di innescare il rogo. Il bilancio dell’incendio divampato ieri mattina su un veicolo parcheggiato davanti al bar di una stazione di servizio Eni di via Faentina, è di un paio di persone leggermente intossicate tanto che si sono dovute recare in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. In particolare un operaio ultracinquantenne arrivato lì assieme a un paio di colleghi, ha mostrato l’affaticamento respiratorio più importante. Tutto si è verificato attorno alle 7. Ilrestodelcarlino.it Furgone a fuoco al bar. Due intossicati lievi - Il fatto che il mezzo fosse datato, avrebbe cioè agevolato un corto circuito in grado di innescare il rogo. msn.com

