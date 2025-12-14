Fuori strada con l' auto | un ferito

Nella notte, un incidente sulla Sp 43 a Petrognano, Arezzo, ha coinvolto un'auto fuori strada, causando un ferito. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nella notte lungo la Sp 43 in località Petrognano, comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. Al loro. Arezzonotizie.it

