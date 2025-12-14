Fuori strada con l' auto | un ferito
Nella notte, un incidente sulla Sp 43 a Petrognano, Arezzo, ha coinvolto un'auto fuori strada, causando un ferito. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.
Incidente stradale nella notte lungo la Sp 43 in località Petrognano, comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. Al loro. Arezzonotizie.it
Auto senza controllo finisce fuori strada e si ribalta: un ferito grave - Incidente a Grezzana, auto senza controllo finisce fuori strada e si ribalta: un ferito grave trasportato all'ospedale di Borgo Trento. veronaoggi.it
Auto esce di strada e si cappotta a Bernezzo: un giovane ferito in modo grave - Meno preoccupanti le condizioni degli altri due ragazzi presenti a bordo Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri ... targatocn.it
Inseguiti dalle forze dell’ordine per non essersi fermati all’alt, due uomini in sella ad una motocicletta si sono schiantati all’uscita del casello di Francavilla-Pescara Sud, sulla A14. I due, di nazionalità straniera, sono finiti fuori strada dopo le 8 di stamane nel te - facebook.com facebook
NON comprare un FUORISTRADA #cartok #offroad #wrangler #ichx