Fuori strada con l' auto | un ferito in ospedale

Nella notte, un incidente lungo la strada provinciale 43 a Petrognano, Arezzo, ha coinvolto un'auto finita fuori strada. Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è cappottato, causando il ferimento di uno dei occupanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Incidente stradale nella notte lungo la Sp 43 in località Petrognano, comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. Al loro. Arezzonotizie.it Auto senza controllo finisce fuori strada e si ribalta: un ferito grave - Incidente a Grezzana, auto senza controllo finisce fuori strada e si ribalta: un ferito grave trasportato all'ospedale di Borgo Trento. veronaoggi.it

Auto esce di strada e si cappotta a Bernezzo: un giovane ferito in modo grave - Meno preoccupanti le condizioni degli altri due ragazzi presenti a bordo Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri ... targatocn.it

+++ INCIDENTE MORTALE A SAN STINO +++ Auto fuori strada nel pomeriggio in località La Salute: una donna è morta dopo l’impatto contro un albero. Cause in fase di accertamento - facebook.com facebook

NON comprare un FUORISTRADA #cartok #offroad #wrangler #ichx

Video NON comprare un FUORISTRADA #cartok #offroad #wrangler #ichx Video NON comprare un FUORISTRADA #cartok #offroad #wrangler #ichx