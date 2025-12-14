Fuori gli ombrelli | cambia il tempo settimana instabile sullo Stretto

La settimana sullo Stretto si preannuncia caratterizzata da un tempo instabile, segnando la fine del periodo di stabilità e bel tempo che ha caratterizzato le giornate precedenti. Dopo giorni di sole e temperature miti, le condizioni meteorologiche cambiano, portando pioggia e variabilità atmosferica. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Il dominio anticiclonico che negli ultimi giorni ci ha regalato una parentesi stabile, soleggiata e molto mite, sta per terminare. Secondo le previsioni del meteorologo Carlo Migliore di 3BMeteo, la formazione di un'area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale coinvolgerà in settimana.

