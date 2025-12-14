Fuori dal Coro Giordano torna con un’inchiesta sulle Asl campane

Stasera, domenica 14 dicembre, torna su Rete 4 l'appuntamento con Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano. In questa puntata, il giornalista approfondisce un'inchiesta sulle Asl campane, portando alla luce tematiche di interesse pubblico e questioni legate alla sanità regionale.

Mario Giordano torna questa sera, domenica 14 dicembre, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 14 dicembre 2025. Nella nuova puntata Giordano darà spazio a un’inchiesta sulle Asl campane, che sembrerebbero eludere le normative sulle liste d’attesa, sostenendo che i propri pazienti rifiutino o disdicano visite che, in realtà, non sarebbero mai state prenotate. A seguire, tornerà ospite in studio Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour. Condannato per aver sparato e ucciso due ladri nel 2021, rivelerà a quanto ammonta il risarcimento chiestogli dalle famiglie dei criminali. Davidemaggio.it

