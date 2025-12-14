Un incendio scoppiato in un capannone di rifiuti ha generato fumo denso e fiamme, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le autorità sono intervenute per contenere il rogo, mentre la comunità esprime timori per la qualità dell'aria e la propria sicurezza. La situazione mette in luce le criticità legate alla gestione dei rifiuti e alla tutela ambientale.

Fiamme e fumo in uno stabilimento di rifiuti. E ora i residenti della zona hanno paura: "Abbiamo respirato veleno", raccontano. L‘incendio è divampato venerdì sera in un capannone della Valletta Brianza, a ridosso della Statale Briantea Como – Bergamo, dove ha sede una nota Spa per la gestione dei rifiuti, che lavora anche per conto di Silea, la società pubblica multiutility per la raccolta e lo smaltimento dell‘immondizia. A lanciare l‘allarme sono stati alcuni abitanti del circondario, che hanno visto i bagliori provenire da dentro il capannone, dove vengono stoccati inerti come macerie e rottami, e dove erano anche parcheggiati alcuni mezzi tra camion e furgoni. Ilgiorno.it

Fuoco e fumo da un capannone di rifiuti. I residenti: "Abbiamo paura" - E ora i residenti della zona hanno paura: "Abbiamo respirato veleno", raccontano. ilgiorno.it