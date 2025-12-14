Fumo e fuoco mentre l' auto è in marcia automobilista riesce a mettersi in salvo

Un incidente improvviso ha messo in pericolo un automobilista sulla statale 576 tra Agrigento e Naro. Mentre l'auto prendeva fuoco e si sollevavano fumi, il conducente ha reagito con prontezza, riuscendo a mettersi in salvo prima che la situazione degenerasse. Un episodio che evidenzia l’importanza di mantenere sangue freddo in situazioni di emergenza.

Con lucidità e sangue freddo si è messo in salvo appena in tempo. Protagonista, suo malgrado, di quanto è avvenuto ieri pomeriggio, lungo la statale 576 che collega Agrigento con Naro, il conducente di una Bmw. L'uomo, notando scintille e fumo, è riuscito ad accostare l'auto in una piazzola di. Agrigentonotizie.it Mentre guida, il cruscotto prende fuoco all'improvviso. Poi il parabrezza scoppia: il sangue freddo dell'automobilista - Prima un filo di fumo dal cruscotto, poi le fiamme che hanno divorato l'intera auto in pochi minuti. today.it

