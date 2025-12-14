FUMATA BIANCA! GRANDE FRATELLO VIP | SIGNORINI E UN SUPER CAST ACCENDONO CANALE 5

Canale 5 si prepara a lanciare il Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini alla guida di un cast stellare. Mentre il Grande Fratello Nip si avvicina, la rete si concentra sulla versione VIP, promettendo intrattenimento e sorprese in un’edizione ricca di star e colpi di scena.

Ormai in dirittura d’arrivo il Grande Fratello Nip, Canale 5 dedica ogni energia alla versione Vip con al timone il re dei reality Mediaset ovvero Alfonso Signorini. GF Vip tornerà la prima settimana di marzo ma potrebbe anticipare per coprire buchi di palinsesto. Da gennaio sono attesi Zelig, C’è Posta per Te, A Testa Alta con Sabrina Ferilli, Striscia la Notizia e duetre serate appaltate alle serie turche. Il lunedì si va verso la staffetta showreality. E così già a febbraio Signorini potrebbe accogliere un nutrito gruppo di vipponi scelti con l’aiuto di Maria De Filippi. Nel cast, anticipa Dagospia, ci sarà Walter Zenga. Bubinoblog

