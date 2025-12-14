Fugge in auto per evitare la constatazione amichevole l’altro si aggrappa alla carrozzeria e viene trascinato per 100 metri | l’incidente a Milano

A Milano, un incidente stradale si è trasformato in un tentativo di fuga che ha avuto conseguenze gravi. Un uomo di 30 anni è stato trascinato per circa cento metri dall’auto dell’altro coinvolto, che cercava di allontanarsi per evitare la constatazione amichevole. L'episodio evidenzia i rischi e le conseguenze di comportamenti irresponsabili alla guida.

A Milano un uomo di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato trascinato per circa cento metri dall'auto dell'altra persona coinvolta in un incidente stradale, che avrebbe tentato di allontanarsi per evitare di compilare la contestazione amichevole. L'uomo si è aggrappato alla carrozzeria dell'auto nel tentativo di impedire all'altro di fuggire senza fornire i propri dati. La discussione e il tentativo di fuga. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17, in viale Marche, nella zona nord della città. Dopo l'urto tra le due vetture, entrambi i conducenti sono scesi dai mezzi e tra i due è scoppiata una discussione.