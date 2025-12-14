Frode sull' Iva resta sottochiave il tesoretto del ' re della benzina'
Restano sottochiave i 20mila euro sequestrati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito di un'inchiesta sulla frode IVA nel settore dei carburanti. Vincenzo Salzillo, proprietario della Penta Petroli Srl, è coinvolto nell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato alla luce un ampio sistema di frodi carosello.
Restano sottochiave i 20mila euro sequestrati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del riesame a Vincenzo Salzillo di Marcianise, patron della Penta Petroli Srl, coinvolto nella maxi inchiesta della guardia di finanza sulle frodi carosello nel settore dei carburanti.
