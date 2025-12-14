Frenata Milan la doppietta di Bartesaghi non basta | il Sassuolo strappa un punto con Konè e Laurientè

Nel match valido per la giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo, i rossoneri non riescono a ottenere i tre punti nonostante la doppietta di Bartesaghi. Il Sassuolo agguanta un pareggio con le reti di Konè e Laurienté, portando a casa un punto importante. La partita si è conclusa 2-2, con un risultato che mantiene entrambe le squadre a metà classifica.

© Feedpress.me - Frenata Milan, la doppietta di Bartesaghi non basta: il Sassuolo strappa un punto con Konè e Laurientè MILAN-SASSUOLO 2-2 MARCATORI: 13'pt Koné, 34'pt e 2'st Bartesaghi, 32'st Laurienté. MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6.5, Gabbia 6 (15'st De Winter 6), Pavlovic 5.5; Saelemaekers 6 (90'st Athekame sv), Loftus-Cheek 6, Modric 6.5, Rabiot 6.5, Bartesaghi 7.5 (46'st Estupiñan sv); Nkunku 5.5, Pulisic 5.5 (26'st Ricci 6). In panchina: Pittarella, Terracciano, Odogu; Jashari. Allenatore: Allegri 6.. Feedpress.me Bartesaghi strepitoso, ma la sua doppietta non basta al Milan: 2-2 col Sassuolo al Meazza, frenata in vetta - 2 al Meazza contro il Sassuolo: doppietta di Bartesaghi per i rossoneri, reti di Koné e Laurienté per gli ospiti ... fanpage.it

