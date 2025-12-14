freebitcoin annuncia la chiusura e chiede di aspettare fino al 2026 per riavere i soldi

FreeBitco.in ha annunciato la chiusura della piattaforma, informando gli utenti di dover attendere fino al 2026 per il rimborso dei propri fondi. La situazione mette in evidenza come l’ambiguità nella gestione delle crisi possa evolversi in un rischio sistemico, influendo sulla sicurezza e sulla fiducia degli investitori che affidano i propri fondi a piattaforme di criptovalute.

© Sbircialanotizia.it - FreeBitco.in annuncia la chiusura e chiede di aspettare fino al 2026 per riavere i soldi

C’è un punto in cui l’ambiguità smette di essere “gestione della crisi” e diventa un rischio sistemico per chiunque abbia fondi custoditi su una piattaforma. FreeBitco.in, storico “faucet” e casinò crypto nato nell’era pionieristica del Bitcoin, ha pubblicato un messaggio che suona come un epitaffio e insieme, come una richiesta di credito sulla fiducia: il . Sbircialanotizia.it