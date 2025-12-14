Frattesi saluta l’Inter | c’è una sola via d’uscita e non è la Juve | CMIT

Davide Frattesi si trova ai margini dell'Inter, con poche opportunità di lottare per un ruolo da protagonista. La sua situazione rimane complessa, e il mercato di gennaio e giugno potrebbe offrire una sola via d'uscita, esclusa la Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista romano e le possibili soluzioni.

© Calciomercato.it - Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve) | CM.IT

Il centrocampista romano resta ai margini dello scacchiere di Chivu: la situazione tra gennaio e giugno sul mercato Ancora una stagione da comprimario per Davide Frattesi. Al netto dei problemi di ernia che ne hanno condizionato il rendimento in questi primi mesi, il centrocampista dell’ Inter è stato utilizzato finora col contagocce da Cristian Chivu. Davide Frattesi (Ansa) – Calciomercato.it Lo stesso Chivu che in estate aveva spinto per la permanenza dell’ex Sassuolo a Milano. Fiducia che è rimasta intatta, ma che evidentemente non basta visto che Frattesi ha perso ulteriore terreno nelle gerarchie del centrocampo nerazzurro. Calciomercato.it

