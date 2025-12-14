Frattesi Inter l’incastro di mercato prende forma | Juve in pressing e Thuram nel mirino

Le trattative di mercato tra Inter e Juventus si intensificano, con Davide Frattesi al centro delle attenzioni. Le differenze nelle strategie e nelle esigenze tecniche dei due club stanno plasmando un contesto di mercato in evoluzione, mentre le rispettive squadre valutano le mosse più strategiche per rafforzarsi nella prossima stagione.

Inter News 24 Frattesi Inter, l’incastro di mercato prende forma: esigenze tecniche, equilibri di campo e strategie diverse tra nerazzurri e Juventus. Per ora si tratta di manovre dietro le quinte, ma la sensazione è che sia solo questione di tempo. I pianeti del mercato potrebbero allinearsi già in una delle prossime due sessioni, dando vita a uno degli incastri più interessanti dell’asse Milano-Torino. Quando la Juventus tornerà a bussare alla porta dell’Inter per Davide Frattesi, centrocampista romano classe 1999, la risposta potrebbe essere diversa rispetto al passato. Se un tempo il no era stato netto, oggi i nerazzurri sembrano pronti ad aprire alla cessione definitiva, a patto però di trovare una soluzione coerente per rinforzare il proprio centrocampo. Internews24.com Mercato Juventus, in cambio di Frattesi l'Inter chiede un asso bianconero - Per il centrocampista della nazionale, il club nerazzurro vuole, in cambio, un perno del centrocampo di Spalletti. msn.com

Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - Già in estate Marotta e Ausilio avevano cercato un centrocampista muscolare come Ederson o Kone: ci riproveranno. tuttosport.com

Ipotetico scambio Inter-Juve: Davide Frattesi per Khéphren Thuram. Chi ci guadagna? Lo faresti? - facebook.com facebook

Frattesi- #Juve, l’affare stuzzica tutti: l’Inter spara alto, l’incastro si trova così… x.com

