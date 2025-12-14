Frattesi Inter il catalizzatore nerazzurro | dall’identikit ai numeri che spiegano la sua ascesa
Davide Frattesi sta conquistando un ruolo centrale nell’Inter grazie alle sue performance in crescita, ai gol e alla chiamata in Nazionale. Il suo percorso, dall’identikit alle statistiche, evidenzia l’evoluzione di un centrocampista romano diventato un punto di riferimento per i nerazzurri.
Inter News 24 Frattesi Inter, il motore nerazzurro: crescita, gol e Nazionale raccontano l’evoluzione del centrocampista romano, diventato una risorsa chiave. Davide Frattesi, centrocampista box to box capace di unire quantità e qualità, è nato a Roma il 22 settembre 1999. Il suo percorso calcistico prende forma nelle giovanili della Lazio, prosegue in quelle della Roma e trova una svolta decisiva nel Sassuolo, club che ne intuisce il potenziale e ne accompagna la maturazione. Prima dell’esplosione in Serie A, il club emiliano sceglie la strada dei prestiti: Ascoli, Empoli e Monza rappresentano tappe fondamentali per costruire personalità, continuità e letture di gioco. Internews24.com
