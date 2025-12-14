Frattesi-Inter al capolinea | addio inevitabile
L’avventura di Davide Frattesi all’Inter sembra essere giunta al termine. Arrivato nell’estate del 2023 con grandi ambizioni, il centrocampista non è riuscito a consolidare il suo ruolo e ora si prospetta un addio inevitabile, segnando una svolta nella sua esperienza in nerazzurro.
L’avventura di Davide Frattesi all’Inter sembra ormai avviata verso i titoli di coda. Arrivato nell’estate del 2023 con grandi aspettative, il centrocampista classe 1999 non è mai riuscito a imporsi come perno stabile della mediana nerazzurra e, con il passare dei mesi, anche l’entusiasmo iniziale si è progressivamente affievolito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione rischia di diventare presto esplosiva: le panchine ripetute e i pochi minuti concessi a gara in corso potrebbero portare Frattesi a vivere un crescente malcontento, aprendo scenari difficili da controllare. Ilnerazzurro.it
