Frattesi Inter addio ormai inevitabile? Rottura totale | la Juventus fiuta il colpo!

La possibile cessione di Frattesi dall'Inter alla Juventus sta suscitando grande clamore. Dopo una rottura definitiva tra le parti, i bianconeri sembrano pronti a colpire, valutando le opportunità di mercato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione e le decisioni che potrebbero segnare il futuro del centrocampista.

Inter News 24 La situazione sul futuro del centrocampista. Quella che nell’estate del 2023 sembrava una storia d’amore destinata a durare a lungo, si sta trasformando in un addio amaro e forse inevitabile. Il rapporto tra Davide Frattesi e l’Inter è arrivato a un punto di non ritorno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe ’99, noto per i suoi inserimenti letali e la generosità polmonare, sta vivendo un momento di profonda involuzione emotiva. L’entusiasmo dei primi mesi ha lasciato spazio alla malinconia: le troppe panchine e lo scarso minutaggio lo hanno reso, allenamento dopo allenamento, un “corpo estraneo” all’interno del meccanismo perfetto costruito ad Appiano Gentile. Internews24.com

