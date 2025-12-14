Il 14 dicembre 2025, i soci di Fratres - Misericordia Arezzo si sono riuniti al Centro Trasfusionale dell’ospedale San Donato per una giornata dedicata alla donazione di sangue, rafforzando il loro impegno nel supporto alla comunità e contribuendo a salvare vite umane.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – I soci dell’associazione si sono dati appuntamento all’ospedale San Donato per donare sangue Il gruppo FRATRES - Misericordia Arezzo ha organizzato una giornata di donazione presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale San Donato. Una “Giornata della Donazione” che è stata occasione di incontro fra i donatori e coloro che vogliono diventarlo e quelli che lo sono stati. Un’occasione di incontro per donare sangue se già programmata e prenotarsi per una donazione da effettuare in altri giorni e contribuire così a promuovere un gesto di straordinaria importanza sociale come quello rappresentato dalla donazione di sangue ed emocomponenti. Lanazione.it

Fratres al Centro trasfusionale nella Giornata della donazione - facebook.com facebook