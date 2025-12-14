Fratelli Thuram insieme all’Inter? L’asse Milano Torino e il caso Frattesi scuotono il mercato

L'attenzione del mercato si concentra sulla possibile collaborazione tra i fratelli Thuram e l'Inter, mentre si delineano le strategie per il futuro di Frattesi. L'asse Milano-Torino e il caso Frattesi stanno scuotendo le trattative, aprendo nuovi scenari per il trasferimento e le operazioni di mercato legate ai protagonisti coinvolti.

Inter News 24 Fratelli Thuram insieme all’Inter? Lo scenario di mercato prende forma sul futuro di Frattesi, con Thuram possibile pedina chiave. Il sogno di Lilian Thuram, ex difensore campione del mondo e juventino dichiarato, era vedere entrambi i figli con la maglia bianconera. Il destino, però, potrebbe giocare un brutto scherzo anche al capofamiglia: dopo Marcus Thuram, attaccante francese già protagonista con la maglia dell’Inter, potrebbe arrivare in nerazzurro anche il fratello Khephren, centrocampista classe 2001 oggi alla Juventus. Uno scenario affascinante e tutt’altro che impossibile, che nasce da un intreccio di mercato sempre più caldo sull’asse Milano-Torino. Internews24.com

Khephren e Marcus Thuram, fratelli contro: sorpresi dalla RefCam in Juventus-Inter hanno la stessa espressione - E in una delle immagini che gli spettatori hanno potuto vedere dalla prospettiva dell’arbitro Colombo è stata quella che ha visto come protagonisti i ... corriere.it

Marcus Thuram e la risata con Khéphren in Juventus-Inter: cosa si sono detti - In attesa del debutto in Champions League ad Amsterdam contro l'Ajax, i tifosi dell’Inter devono ancora digerire la sconfitta al 91’ nel derby d’Italia (4- corriere.it

Retroscena fratelli Thuram: prima la spallata e poi... Cosa è successo in Juve-Inter - facebook.com facebook

