Frate Ezio clonato con l’IA | Il mio volto in una truffa per vendere erbe miracolose

Frate Ezio, erborista dell’Antica Farmacia Sant’Anna, è stato vittima di una truffa online che utilizza un suo volto clonato tramite intelligenza artificiale. Negli ultimi due mesi, numerosi profili falsi su Facebook hanno pubblicato e sponsorizzato oltre un centinaio di video fake, ingannando gli utenti e diffondendo promozioni di erbe miracolose.

L’erborista dell’Antica Farmacia Sant’Anna è diventato il bersaglio di una serie di finti profili Facebook che negli ultimi due mesi hanno pubblicato e sponsorizzato più di un centinaio di video fake. Ilsecoloxix.it Clonato con l’intelligenza artificiale Frate Ezio: “Il mio volto in una truffa online per vendere erbe miracolose” - L’erborista dell’Antica Farmacia Sant’Anna è diventato il bersaglio di una serie di finti profili Facebook che negli ultimi due mesi hanno pubblicato e ... ilsecoloxix.it

Buonanotte a tutti voi amici carissimi! Dio vi benedica, vi protegga e vi doni Pace e Salute! #frateezio #fratezio #erboristeriadeifrati.it #anticafarmaciasantanna x.com

padre Ezio Lorenzo Bono – Commento al Vangelo di sabato 12 dicembre 2025 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA I. Da più di duemila anni il popolo ebraico attende il Messia. Ogni anno, nella liturgia dello Shabbat, si ripete la preghiera: “Venga presto il tuo M - facebook.com facebook

© Ilsecoloxix.it - Frate Ezio clonato con l’IA: “Il mio volto in una truffa per vendere erbe miracolose”