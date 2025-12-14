Frate Ezio clonato con l’IA | Il mio volto in una truffa per vendere erbe miracolose

Frate Ezio, erborista dell’Antica Farmacia Sant’Anna, è stato vittima di una truffa online che utilizza un suo volto clonato tramite intelligenza artificiale. Negli ultimi due mesi, numerosi profili falsi su Facebook hanno pubblicato e sponsorizzato oltre un centinaio di video fake, ingannando gli utenti e diffondendo promozioni di erbe miracolose.

