Francesco Totti condannato per gli stipendi alla segretaria la causa persa sulla scuola calcio | l’attacco finale per farsi pagare

Francesco Totti è stato condannato dalla corte d’Appello di Roma riguardo alla controversia sulla scuola calcio e agli stipendi della segretaria. La causa, conclusa a marzo, ha visto l’attaccante ex Roma perdere la battaglia legale intentata da una dipendente storica, che chiedeva il pagamento delle spettanze dovute.

La scuola calcio di Francesco Totti è stata condannata dalla corte d’Appello di Roma lo scorso marzo, dopo che una dipendente storica aveva fatto causa alla società dell’ex capitano giallorosso. Non una dipendente qualunque, come racconta il Fatto quotidiano, ma la donna che si era occupata della segreteria della scuola calcio negli ultimi dieci anni. La condanna risale allo scorso marzo, a ottobre è diventata definitiva: da allora però il risarcimento dovuto all’ex dipendente non è ancora arrivato. La segretaria della scuola calcio «Totti soccer school» gestiva le iscrizioni e i tesseramenti, al suo posto disponibile sei giorni su sette. Open.online

Totti dice addio alla casa a Roma nord, trasloco di lusso per lui e Noemi Bocchi - La rivalità giocosa tra Roma Nord e Roma Sud è ormai storica, e i due pezzi della capitale fanno a gara per ... dilei.it

Totti, dove andrà a vivere? I traslocatori all'opera, l'ipotesi Roma Sud e le indiscrezioni sul condominio vip - Secondo le indiscrezioni Totti, che insieme a Noemi Bocchi da qualche anno si era trasferito a Vigna Clara, nel complesso ... ilmessaggero.it

A distanza di quasi 20 anni da quel Roma-Siena, Francesco Totti racconta cosa gli disse in campo Ciccio Colonnese, scatenandone la furia inconsulta. Uno dei momenti più difficili della carriera del capitano giallorosso, che fu poi stangato con una lunga squa - facebook.com facebook