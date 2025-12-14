Francesco De Gregori al Lyrick con Rimmel 2025 Il principe della canzone celebra lo storico album

Francesco De Gregori torna al Lyrick di Assisi con il suo tour “Rimmel 2025”, celebrando il celebre album e chiudendo la stagione musicale del 2025. L'evento, in esclusiva regionale, rappresenta un momento unico per gli appassionati di musica italiana, con il cantautore pronto a regalare un concerto indimenticabile.

Tutto pronto al Lyrick per un appuntamento con la storia della musica italiana. La stagione di “Moon in June“ chiude il sipario sugli eventi del 2025 con il grande concerto, in esclusiva regionale, di uno dei più grandi e amati cantautori, Francesco De Gregori (nella foto) che stasera alle 21 fa tappa al teatro di Assisi con il suo attesissimo tour “Rimmel 2025”. Il principe della canzone italiana torna dal vivo anche nella sua amata Umbria, dove ha casa a Spello, con uno degli album più amati di sempre, “Rimmel”, pietra miliare della musica d’autore a 50 anni dall’uscita. Un’occasione unica per rivivere dal vivo brani che hanno fatto la storia e continuano a essere un punto di riferimento per la musica italiana. Lanazione.it Francesco De Gregori ad Assisi con il tour ‘Rimmel 2025’ - La stagione musicale di Moon in June è pronta a chiudere il sipario degli eventi del 2025 con un grande concert ... umbria24.it

