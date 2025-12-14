Francesca Albanese Valditara | Se vere le sue frasi sono incompatibili con le scuole
L'articolo analizza le dichiarazioni di Francesca Albanese in relazione alle sue visite nelle scuole e le conseguenti reazioni. Valditara sottolinea che, se le affermazioni riportate sono vere, risultano incompatibili con il ruolo e il contesto scolastico. La vicenda solleva questioni sulla libertà di espressione e sui limiti delle opinioni nelle istituzioni educative.
“Non so cosa abbia detto Francesca Albanese nelle scuole dove è stata invitata. Ho letto sui giornali di alcune affermazioni che avrebbe fatto. Nel caso in cui risultassero vere sarebbero molto gravi. Leggo che avrebbe definito il governo fascista e complice del genocidio del popolo palestinese. E avrebbe incitato gli studenti a occupare le scuole. Come ministro ho il dovere di conoscere se questi fatti sono realmente accaduti, per giunta senza contraddittorio e durante una lezione curriculare quando tutti gli studenti hanno l’obbligo di presenza”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista a ‘Il Tempo’. Lapresse.it
