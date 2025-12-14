Francesca Albanese il sondaggio fotografa il suo declino? Lei impazzisce | Pagliacciata

Il clima sta cambiando. E sempre più italiani si stanno rendendo conto di chia sia davvero Francesca Albanese. A dimostrarlo c'è un sondaggio realizzato da Youtrend, che mostra come il 41% dei cittadini abbia ha fiducia in Francesca Albanese, mentre il 17% sì. Rispetto a due mesi fa, la percentuale di italiani che non hanno fiducia in lei è cresciuta di 16 punt i, mentre quella di coloro che si fidano è scesa di 9. Insomma, un vero e proprio declino. Francesca Albanese, però, non accolto di buon grado l'esito del sondaggio realizzato da Youtrend. E sui social si è lasciata andare a uno sfogo clamoroso. Liberoquotidiano.it

