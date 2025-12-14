Foto e video aerei In Volo su Benevento | oggi l’avvio della rassegna

Il Rotary Club di Benevento presenta “In Volo su Benevento”, una rassegna fotografica e video aerei in programma dal 14 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026. L’evento offre un'affascinante prospettiva sulla città, attraverso immagini dall’alto che catturano i suoi paesaggi e monumenti. Un’occasione unica per scoprire Benevento da una nuova angolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Rotary Club di Benevento è lieto di annunciare l’inizio della rassegna fotografica e video aerei “In Volo su Benevento”, che si terrà dal 14 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Circolo Fotografico Sannita e mira a valorizzare la bellezza del nostro territorio attraverso immagini e video girati con drone, che offriranno uno sguardo inedito sulla città di Benevento e sull’intera provincia. Il Comune di Benevento ha gentilmente concesso alcuni locali siti in via Orbilio Pupillo per ospitare l’evento, che sarà un’occasione unica per scoprire angoli suggestivi e poco conosciuti della nostra terra. Anteprima24.it

Scatta una foto all'aereo e viene lasciato a terra, Claudio Zanon denuncia: «Easyjet mi ha impedito di partire». Cosa è successo - Sono le parole di Claudio Zanon, oncologo torinese e attuale direttore scientifico di "Motore Sanità", riguardo ciò che gli è accaduto all'aeroporto di Milano Malpensa: ... corriereadriatico.it

? Il Corriere della Sera elabora una statistica sui prezzi dei biglietti aerei e l’aeroporto di Forlì, in termini assoluti, risulta il meno caro in Italia ???? con 44 euro di costo medio sul volo andata e ritorno (tab 1). Anche sul costo medio per chilometro (tab 2)si piaz - facebook.com facebook