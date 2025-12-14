Foti La maggioranza non si dividerà gli aiuti all' Ucraina servono alla pace

Il ministro Foti ribadisce l'impegno dell’Italia nel sostegno all’Ucraina, sottolineando l’importanza di un aiuto che favorisca una pace giusta e duratura. La posizione del governo si mantiene ferma, evidenziando come un sostegno condiviso sia essenziale per tutelare l’integrità europea e prevenire rischi legati a una possibile resa incondizionata.

ROMA (ITALPRESS) – Come “ha sempre fatto”, l'Italia “continuerà ad aiutare l'Ucraina”, per arrivare ad una pace che sia “giusta e duratura”, non una resa incondizionata che esporrebbe “la stessa Europa a gravi pericoli di integrità, con una Russia che finora si è mostrata molto aggressiva”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, la Coesione e il Pnrr, convinto che “la maggioranza si mostrerà unita come è sempre stato” sul tema degli aiuti da approvare a fine anno “a differenza dell'opposizione, che da campo largo su questi temi è un campo minato”. Iltempo.it Foti “La maggioranza non si dividerà, gli aiuti all'Ucraina servono alla pace” - ROMA (ITALPRESS) – Come “ha sempre fatto”, l’Italia “continuerà ad aiutare l’Ucraina”, per arrivare ad una pace che sia “giusta e duratura”, non una resa incondizionata che esporrebbe “la stessa Europ ... iltempo.it

