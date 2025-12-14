Forte adesione all’open day vaccinale | somministrate 2258 dosi tra influenza Covid e Hpv

L’open day vaccinale organizzato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari sabato 13 dicembre ha riscosso un grande successo, con 2258 dosi somministrate tra influenza, Covid e HPV. Numerosi cittadini hanno approfittato dell’iniziativa per proteggersi dalle principali malattie, dimostrando un forte interesse per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

Boom di adesioni all'open day vaccinale organizzato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di sabato 13 dicembre. L'iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione, ha offerto la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza e di accedere anche ad.