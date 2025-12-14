Formigine sfida delicata Sanmichelese per ridurre il -5

Ultimo turno del 2025 per Eccellenza, Promozione e Prima categoria, con in palio obiettivi importanti. A Formigine si disputa una sfida delicata, mentre il Sanmichelese cerca di ridurre il deficit del -5. Le partite si giocano alle ore 14:30, chiudendo l'andata di questa stagione sportiva ricca di emozioni e sfide decisive.

Ultimo turno per Eccellenza, Promozione e Prima in questo 2025 con l’ultima di andata (ore 14,30). ECCELLENZA. Vale tanto per il Formigine la sfida sul campo del Campagnola ultimo a -1 dai verdeblù: nella sua seconda gara in panchina Cavalli deve rinunciare a Guerri, Maletti, Diallo, Cristiani, Mininno e De Pietri. La Cdr Mutina ottava che non vince da 4 gare (3 punti) chiude il suo storico 2025 a Campogalliano col Fabbrico: Paganelli in emergenza dietro senza Vacondio, Caselli, Serra, Ognibene e Boilini. PROMOZIONE. Ferma per riposo la capolista Medolla, San Felice già campione d’inverno, la Sanmichelese prova a ridurre il -5 Nel big match col Masone: Azzurro non ha Casini, Fontanini e Baisi, in dubbio Minutolo e Vernia. Ilrestodelcarlino.it

