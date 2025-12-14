Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Juve, con due grandi protagonisti in panchina. Manca poco al calcio d'inizio della sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45. Un match atteso che promette spettacolo e sorprese, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

© Tvplay.it - Formazioni ufficiali Bologna-Juve: panchina per 2 big

Ci siamo: manca pochissimo al big match della quindicesima giornata di Serie A tra Bologna e Juve, in programma alle 20:45. L’attesa è finita. Tra pochissimi minuti avrà inizio la gara più attesa della 15esima giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Juve. I rossoblu hanno vinto solo tre delle ultime cinque partite, prima della sconfitta interna contro la Cremonese e del pari contro la Lazio. Luciano Spalletti (Ansa) – Tvplay.it I bianconeri, invece, vogliono riscattare la debacle di domenica sul campo del Napoli per recuperare terreno e posizioni in classifica. Il distacco dall’Inter capolista è salito a 10 lunghezze e, dunque, servono assolutamente tre punti per non vedere sfumato un obiettivo già a dicembre. Tvplay.it

Bologna-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Bianconeri e rossoblù si sfidano dopo i rispettivi successi europei: in palio tre punti fondamentali per restare aggrappati alla zona Europa ... tuttosport.com