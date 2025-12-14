Ecco le formazioni ufficiali di Bologna e Juventus per la sfida della 15ª giornata di Serie A 2025/26 al Dall’Ara. Le scelte di Italiano e Spalletti delineano le strategie delle due squadre in un match importante per la classifica. Di seguito, le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo.

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Bologna Juve: le scelte di Italiano e Spalletti per il match di Serie A del Dall’Ara

Formazioni ufficiali Bologna Juve: le scelte di Italiano e Spalletti per il match del Dall’Ara, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. Luciano Spalletti ha sciolto le riserve e comunicato le formazioni ufficiali della Juventus per la sfida contro il Bologna, match valido per la 15ª giornata di Serie A. Le scelte del tecnico per il Dall’Ara riflettono la volontà di dare continuità a uomini di fiducia e al modulo che garantisce maggiore equilibrio. BOLOGNA JUVE LIVE Il ritorno di Conceição e il tandem offensivo. Le scelte di Spalletti ricalcano in gran parte le previsioni della vigilia. Juventusnews24.com

Bologna-Juventus, formazioni ufficiali: Italiano azzarda con Lucumì, Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz - Le formazioni per il match che chiude la domenica della 15a giornata di Serie A 2025/2026, Bologna- sport.virgilio.it