Formazione l' Università di Foggia attiva lo ' short master' su Psicologia giuridica e forense e i minori

L'Università di Foggia lancia un nuovo short master intitolato “Psicologia giuridica e forense nei contesti minorili e di vulnerabilità”, dedicato a approfondire le competenze nel campo della psicologia giuridica e forense, con particolare attenzione ai minori e alle situazioni di vulnerabilità. Un'opportunità formativa per professionisti e studenti interessati a queste tematiche emergenti.

"Psicologia giuridica e forense nei contesti minorili e di vulnerabilità": è questo il nuovo short master attivato dall'Università di Foggia. Il nuovo percorso di specializzazione universitario post-laurea sarà presentato domani, lunedì 15 dicembre, alle ore 15.30, nell'aula 6 del Dipartimento.