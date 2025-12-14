L'articolo 3 della Costituzione italiana invita a rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e uguaglianza. Una riflessione si apre sul ruolo delle politiche di formazione medica: favoriscono lo sviluppo personale o rischiano di scoraggiare vocazioni? La lettera di una lettrice apre un dibattito importante sulla tutela e promozione delle future generazioni di professionisti sanitari.

Pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice. L’articolo 3 della Costituzione, al comma 2, recita così: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Come cittadina, mi chiedo se questo principio fondativo della nostra democrazia sia stato rispettato in questa assurda vicenda del semestre filtro di medicina. L’articolo propone di rimuovere gli ostacoli, non di crearne di nuovi e assurdi, testimoniati dal numero elevatissimo di studenti risultati insufficienti, allo sviluppo della persona. Bergamonews.it

Formare medici o scoraggiare vocazioni? Una riflessione costituzionale - Questo è il sostegno che lo Stato Italiano vuole dare ai giovani che vogliono mettersi al servizio degli altri? bergamonews.it