Forlì perde in trasferta contro Avellino, che si impone con il punteggio di 90-79. La squadra ospite non riesce a sfruttare le assenze avellinesi e si trova sempre a rincorrere nel corso dell’intera partita, che si conclude con una vittoria meritata dei padroni di casa.

© Sport.quotidiano.net - Forlì, Avellino mette ko l’UniEuro: non basta l’esordio di Stephens

Forlì, 14 dicembre 2025 – Forlì non approfitta delle assenze di Avellino e cade in Irpinia per 90-79, in una gara all’inseguimento per tutti i 40’. Dopo il successo su Pistoia, arriva quindi un altro passo falso per la Pallacanestro 2.015, che non sfrutta il buon debutto di Stephens (11 punti e 9 rimbalzi) ed i 20 punti di Pepe. Tra sette giorni al Palafiera arriverà Rimini. Il tabellino. DeShawn è subito attivo in avvio (10-9), ma Avellino difende forte, costringe gli avversari a diverse palle perse e un break di 11-0 vale il primo allungo sul 21-9. Forlì trova finalmente qualche tripla e resta a galla (27-21), anche se i campani si tengono a distanza di sicurezza con un’ottima precisione dalla lunetta (37-25). Sport.quotidiano.net

Forlì, Avellino mette ko l’UniEuro: non basta l’esordio di Stephens - Forlì, 14 dicembre 2025 – Forlì non approfitta delle assenze di Avellino e cade in Irpinia per 90- msn.com