Forlì ad Avellino la prima di Stephens Nuovo pivot contro i ‘Lupi’ lanciatissimi

Ad Avellino si presenta la prima sfida di Stephens con Forlì, un nuovo pivot chiamato a rafforzare la squadra contro i ‘Lupi’ in un momento di trasformazione. La partita segna un momento cruciale, evidenziando come i cambiamenti in corsa influenzino le strategie e i risultati, mettendo alla prova la capacità di adattamento del team.

"Quando si fanno cambiamenti in corsa è evidente che quello che si era immaginato e pensato e per il quale si era lavorato tutta l’estate non ha portato risultati. Società, staff tecnico e compagni si augurano di riuscire a trovare con Stephens quello che ci è mancato fino ad oggi". Il presidente Giancarlo Nicosanti non si nasconde. Ammette gli errori commessi nel mercato estivo e, dando il benvenuto al nuovo centro americano, spera in una svolta. La prima uscita della nuova Unieuro senza più Kadeem Allen (passato alla Juvi Cremona), con il rientro di capitan Tavernelli, ma soprattutto con l’esordio del nuovo straniero DeShawn Stephens sarà oggi al Pala Del Mauro contro Avellino (palla a due alle 18, arbitri Radaelli, Cappelli, Perocco). Sport.quotidiano.net

