Forestali consegnati 16 encomi | In prima linea per l’ambiente
Durante una visita nelle Marche, il generale Fabrizio Parrulli, comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, ha consegnato 16 encomi ai professionisti del settore. L'evento riconosce l'impegno e il ruolo fondamentale che i forestali svolgono in prima linea per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.
Il generale Fabrizio Parrulli, comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, ha visitato i reparti dell’Arma forestale nelle Marche. Durante l’incontro ad Ancona con una rappresentanza dei militari in servizio nella regione ha consegnato 16 encomi semplici a carabinieri che si sono distinti in attività investigative. Parrulli - accolto dal colonnello Mauro Macino, comandante della Regione Carabinieri Forestale Marche - ha ringraziato i militari per il servizio reso "spesso svolto anche in condizioni di disagio logistico o in condizioni climatiche proibitive". Il generale ha sottolineato come la presenza dell’Arma forestale sia "strategica per il puntuale controllo del territorio e per la prevenzione e repressione degli illeciti in danno all’ambiente", evidenziando che i presidi forestali contrastano il degrado evitando che dalle aree marginali si sviluppino altre forme di illecito che minano l’ordine pubblico. Ilrestodelcarlino.it
Forestali, consegnati 16 encomi: "In prima linea per l’ambiente" - Il generale Fabrizio Parrulli, comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, ha visitato i reparti dell’Arma forestale nelle Marche. msn.com
Non un semplice edificio, ma un presidio di legalità e fiducia ricostruito là dove il sisma aveva lasciato ferite. Oggi a Montereale, nel cratere abruzzese, abbiamo consegnato all’Arma dei @_Carabinieri_ e ai Carabinieri Forestali la loro nuova caserma. x.com
È stata consegnata questa mattina all’Arma dei Carabinieri la nuova Caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali di Montereale, borgo storico in provincia dell’Aquila, ricostruita dopo i gravi danni subiti a causa del terremoto del 2017. - facebook.com facebook
Corpo forestale: aumentati nel 2011 gli interventi antincendio