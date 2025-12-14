Forestali consegnati 16 encomi | In prima linea per l’ambiente

Durante una visita nelle Marche, il generale Fabrizio Parrulli, comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, ha consegnato 16 encomi ai professionisti del settore. L'evento riconosce l'impegno e il ruolo fondamentale che i forestali svolgono in prima linea per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Il generale Fabrizio Parrulli, comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, ha visitato i reparti dell’Arma forestale nelle Marche. Durante l’incontro ad Ancona con una rappresentanza dei militari in servizio nella regione ha consegnato 16 encomi semplici a carabinieri che si sono distinti in attività investigative. Parrulli - accolto dal colonnello Mauro Macino, comandante della Regione Carabinieri Forestale Marche - ha ringraziato i militari per il servizio reso "spesso svolto anche in condizioni di disagio logistico o in condizioni climatiche proibitive". Il generale ha sottolineato come la presenza dell’Arma forestale sia "strategica per il puntuale controllo del territorio e per la prevenzione e repressione degli illeciti in danno all’ambiente", evidenziando che i presidi forestali contrastano il degrado evitando che dalle aree marginali si sviluppino altre forme di illecito che minano l’ordine pubblico. Ilrestodelcarlino.it

