Forbidden Fruit anticipazioni 15 dicembre | Alihan si prepara a partire mentre Zeynep è pronta a sposarsi

Nell’episodio di domani di Forbidden Fruit, Alihan si appresta a partire, mentre Zeynep si prepara al suo matrimonio. La soap turca, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14, continua a regalare emozioni e colpi di scena, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso sul futuro dei protagonisti.

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dl lunedì al sabato nel primo pomeriggio di Canale 5. La serie si avvicina verso il finale della seconda stagione, e segna il destino di due dei personaggi principali: Zeynep e Alihan. L'episodio di lunedì 15 dicembre infatti, sarà un momento cruciale per i due ex: mentre infatti Alihan è pronto a partire per gli Stati Uniti, convinto di doversi ricostruire una vita altrove, per Zeynep arriva il giorno del matrimonio. Movieplayer.it

