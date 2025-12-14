Nell’episodio di domani di Forbidden Fruit, Alihan si appresta a partire, mentre Zeynep si prepara al suo matrimonio. La soap turca, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14, continua a regalare emozioni e colpi di scena, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso sul futuro dei protagonisti.

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 15 dicembre: Alihan si prepara a partire mentre Zeynep è pronta a sposarsi

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dl lunedì al sabato nel primo pomeriggio di Canale 5. La serie si avvicina verso il finale della seconda stagione, e segna il destino di due dei personaggi principali: Zeynep e Alihan. L'episodio di lunedì 15 dicembre infatti, sarà un momento cruciale per i due ex: mentre infatti Alihan è pronto a partire per gli Stati Uniti, convinto di doversi ricostruire una vita altrove, per Zeynep arriva il giorno del matrimonio. Movieplayer.it

Forbidden Fruit, anticipazioni 15 dicembre: Alihan si prepara a partire mentre Zeynep è pronta a sposarsi - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it