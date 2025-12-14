Fondi per la montagna è scontro sui nuovi criteri | Così si taglia il 40% dei Comuni in Emilia-Romagna

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sui fondi destinati alla montagna si intensifica con lo scontro sui nuovi criteri di classificazione dei “comuni autenticamente montani”. In Emilia-Romagna, questa revisione potrebbe comportare la riduzione del 40% dei comuni beneficiari, sollevando preoccupazioni tra gli amministratori e le comunità locali. L'approvazione del decreto da parte del Governo si avvicina.

Pare ormai imminente l'approvazione da parte del Governo di un decreto per la definizione dei criteri per la classificazione dei “comuni autenticamente montani”. Non si tratta semplicemente di semantica, bensì di una questione di non poco conto, in quanto solo i comuni definiti “montani” dalla. Modenatoday.it

fondi per la montagna 232 scontro sui nuovi criteri cos236 si taglia il 40 dei comuni in emilia romagna

© Modenatoday.it - Fondi per la montagna, è scontro sui nuovi criteri: "Così si taglia il 40% dei Comuni in Emilia-Romagna"

¡La HISTORIA COMPLETA de DC COMICS! // New History of the DC Universe (2025)

Video ¡La HISTORIA COMPLETA de DC COMICS! // New History of the DC Universe (2025)