fondazione cariprato ipotesi mandato di 6 anni i soci prendono tempo

La Fondazione CariPrato conferma il proprio impegno per il territorio anche nel 2026, destinando 1,3 milioni di euro a progetti di educazione, cultura, volontariato e terzo settore. Mentre si ipotizza un mandato di sei anni e i soci prendono tempo, l'ente continua a sostenere iniziative che valorizzano la città e il suo patrimonio.

Ha il cuore che batte forte per la città, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che anche per il 2026 metterà a disposizione 1 milione e 300 mila euro per i progetti del territorio, destinati a iniziative educative, di formazione e istruzione (40%), arte e beni culturali (35%), volontariato e Terzo settore (25%). Lo ha annunciato la presidente Diana Toccafondi illustrando all’assemblea dei soci, venerdì pomeriggio all’auditorium della Camera di Commercio, i risultati dell’impegno del 2025 e i progetti per il 2026. Per quanto riguarda il patrimonio si registra una buona performance di mercato con un portafoglio finanziario di 81,1 milioni di euro. Lanazione.it

