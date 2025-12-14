Folla e passione tra i capolavori di Chagall un successo

L'esposizione dedicata a Marc Chagall al Palazzo dei Diamanti di Ferrara e al Mar di Ravenna sta attirando un numero crescente di visitatori. La mostra, protagonista della stagione culturale, celebra i capolavori dell’artista, suscitando entusiasmo e affollamenti tra appassionati e curiosi. Un successo che conferma l’interesse per l’opera di uno dei grandi maestri del Novecento.

File e ancora file, continua il boom di turisti per visitare la mostra di Marc Chagall, il grande protagonista della nuova stagione espositiva del Palazzo dei Diamanti a Ferrara e del Mar-Museo della città di Ravenna. Un viaggio straordinario attraverso 200 opere – tra dipinti, disegni, incisioni, alcuni dei quali presentati per la prima volta in Italia, e sale immersive che consentono di ammirare due sue creazioni monumentali in una dimensione coinvolgente e spettacolare (il soffitto dell’Opéra di Parigi e le 12 vetrate per la sinagoga di Hadassah) – la mostra a Ferrara evidenzia la profonda umanità di un artista plurale, visionario e testimone del suo tempo, cantore della bellezza e custode della memoria. Ilrestodelcarlino.it Folla e passione tra i capolavori di Chagall, un successo - File e ancora file, continua il boom di turisti per visitare la mostra di Marc Chagall, il grande protagonista ... msn.com

