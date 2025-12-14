© Metropolitanmagazine.it - Florence Welch racconta il suo “terrificante” duetto con Taylor Swift

Florence Welch è sicuramente abituata a dominare il palco, ma nemmeno lei era pronta per la macchina perfettamente calibrata che è stato l’ Eras Tour di Taylor Swift. La leader dei Florence + The Machine è apparsa i un episodio della nuova docuserie Disney+ Taylor Swift: The Eras Tour – The End of an Era, e ha raccontato la sua esibizione sulle note di Florida!!! durante una delle date allo stadio Wembley di Londra, nell’agosto 2024. «Mi sono già esibita su grandi palchi, ma pensavo di correre in giro perché è quello che faccio nei miei spettacoli», ha spiegato la cantautrice britannica. «Quando sono arrivata allo stadio, mi hanno detto: “Questa è la tua coreografia!”. Metropolitanmagazine.it

