fiume rubicone la messa in sicurezza oltre i 5 milioni di euro

Il progetto di messa in sicurezza del fiume Rubicone prevede un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Da inizio 2023, sono stati già spesi oltre 4 milioni, sottolineando l'importanza e l'urgenza di interventi mirati a preservare questa storica via d'acqua.

Mettere in sicurezza lo storico fiume Rubicone alla fine costerà oltre 5 milioni di euro, dei quali più di 4 milioni sono già stati spesi dal 2023 a oggi e 1.200.000, invece, nel 2026. Con la complicità delle belle giornate di sole, continuano a ritmo serrato i lavori di consolidamento delle sponde del fiume Rubicone, così da evitare eventuali crolli come è accaduto in passato a causa di piene. I crolli hanno anche interessato, infatti, la via Rubicone Destra che è rimasta chiusa al traffico per oltre un anno. La strada è stata da poco riaperta nei due sensi di marcia e riasfaltata con le dovute protezioni verso lo storico fiume. Ilrestodelcarlino.it

