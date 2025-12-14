Firenze cadavere trovato in un baule | fratelli ricoverati in struttura protetta

A Firenze, due fratelli di Lorenzo Paolieri, il 32enne trovato morto e nascosto in una cassapanca nella casa di famiglia, sono stati trasferiti in una struttura protetta. I servizi sanitari si sono presi cura di loro, dopo gli eventi drammatici avvenuti a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze.

Sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta i due fratelli di Lorenzo Paolieri, il 32enne il cui corpo è stato trovato nascosto in una cassapanca all'interno dell'abitazione di famiglia a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze.

Sigilli sulla casa di Campi Bisenzio dove è stato trovato un cadavere nel baule. La famiglia viveva senza luce e gas - I due fratelli del morto sono stati presi in carico dai servizi sanitari e trasferiti in una struttura residenziale protetta.

