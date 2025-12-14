Firenze cadavere nel baule | chi era il 30enne chiuso lì da 2 anni in casa i fratelli e la madre denutrita I vicini | Non si vedeva da tempo

A Sant’Angelo a Lecore, Campi Bisenzio, è stato scoperto un cadavere nascosto in un baule, presumibilmente da circa due anni. La scoperta ha portato alla luce anche una famiglia in condizioni di grave trascuratezza, con i fratelli e la madre denutriti. I vicini riferiscono di non aver visto la famiglia da molto tempo.

