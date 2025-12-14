firenze cadavere di un uomo trovato in una cassapanca

A Firenze, è stato rinvenuto il corpo di un uomo all’interno di una cassapanca di legno, con alcune pigne poste sopra, come a simulare un rituale funebre. La scoperta ha suscitato grande scalpore e ha aperto indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Il cadavere era dentro una cassapanca di legno. Sopra alcune pigne appoggiate come in un rituale funebre. In una villetta a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, nell'hinterland fiorentino, si nascondeva il dramma e insieme l'orrore di una famiglia di invisibili: ci viveva una madre con i tre figli, tutti adulti. Da tempo non avevano alcun contatto con il mondo esterno. Eppure qualcuno tra i vicini si era insospettito perché da tempo non incrociava più il fratello minore. E aveva fatto partire le segnalazioni. Dopo un tentativo andato a vuoto, la polizia municipale e gli assistenti sociali sono riusciti a farsi aprire e hanno fatto la macabra scoperta. Tgcom24.mediaset.it

