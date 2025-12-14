Fioretti terra di conquista Anche l’Ostra fa bottino

Nel calcio, ogni partita è una battaglia di conquista. L’Ostra si impone sul Castelfrettese, portando a casa un risultato importante grazie alle sostituzioni e alle prestazioni dei suoi giocatori chiave. La sfida si è conclusa con una vittoria che rafforza la posizione della squadra in campionato.

castelfrettese 1 ostra 2 CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Alessandroni, Cerasa, Rinaldi (19’ st Rango), Mazzieri, Lucchetti, Zannini (37’ st Polenta), Rossini, Serrani, Parasecoli, Brunori (28’ st Gabrielli). All. Bugari. OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Bachetti (12’ st Simone), Marzano, Castignani, Omenetti, Olivi (36’ st Zupo), Bonvini (30’ st Brugiatelli), Bodje Kimou (23’ st Frulla), Curzi, Calcina. All. De Filippi. ARBITRO: Mariani di Ascoli Piceno. RETI: 19’ st Brunori, 36’ pt Marzano (rig.), 26’ st Olivi. Ancora un ko casalingo per la Castelfrettese. E’ l’Ostra a fare festa, ormai una consuetudine contro i biancorossi, ma la squadra di De Filippi sorride due volte. Sport.quotidiano.net

