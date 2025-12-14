Fioretti terra di conquista Anche l’Ostra fa bottino

Nel calcio, ogni partita è una battaglia di conquista. L’Ostra si impone sul Castelfrettese, portando a casa un risultato importante grazie alle sostituzioni e alle prestazioni dei suoi giocatori chiave. La sfida si è conclusa con una vittoria che rafforza la posizione della squadra in campionato.

castelfrettese 1 ostra 2 CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Alessandroni, Cerasa, Rinaldi (19’ st Rango), Mazzieri, Lucchetti, Zannini (37’ st Polenta), Rossini, Serrani, Parasecoli, Brunori (28’ st Gabrielli). All. Bugari. OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Bachetti (12’ st Simone), Marzano, Castignani, Omenetti, Olivi (36’ st Zupo), Bonvini (30’ st Brugiatelli), Bodje Kimou (23’ st Frulla), Curzi, Calcina. All. De Filippi. ARBITRO: Mariani di Ascoli Piceno. RETI: 19’ st Brunori, 36’ pt Marzano (rig.), 26’ st Olivi. Ancora un ko casalingo per la Castelfrettese. E’ l’Ostra a fare festa, ormai una consuetudine contro i biancorossi, ma la squadra di De Filippi sorride due volte. Sport.quotidiano.net ??Trema la terra in Irpinia. Scossa di magnitudo 3.0 con epicentro Montefredane Dopo la sequenza sismica di fine ottobre nella stessa zona, questa notte la terra ha tremato di nuovo. Numerose le segnalazioni che arrivano in questi minuti alla nostra redazio - facebook.com facebook © Sport.quotidiano.net - Fioretti terra di conquista. Anche l’Ostra fa bottino